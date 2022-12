Furto con scasso a casa di Robert De Niro | ladra cerca di rubare i regali sotto al suo albero di Natale | arrestata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022)conDe. La news semplice semplice sta facendo il giro del mondo. Come riporta anche la Bbc, una donna è statadopo essere stata sorpresa mentreva didal’didiDea New York City. La polizia aveva individuato la donna ben prima che entrasse nel seminterrato dell’edificio dell’Upper East Side dove abita De. La, infatti, era nota alle autorità a causa di numerosi precedenti arresti percon. Come ha riportato l’Abc, sarebbe stato l’attore 79enne a scendere in piena notte in vestaglia al ...