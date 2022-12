Frutta contaminata da pesticidi | Legambiente lancia l’allarme | ecco quale evitare

Leggi su specialmag

(Di martedì 20 dicembre 2022)hato una preoccupante allerta: in Italia molti tipi dirisultano contaminati da. Un’alimentazione corretta e bita prevede anche l’inserimento nella dieta di frequenti porzioni die verdura.da(fonte pexels)I vegetali, in effetti, sono in grado di apportare numerosi nutrienti all’organismo, come acqua, fibre, sali minerali e vitamine.e Alce Nero hanno recentemente pubblicato un dossier, però, che evidenzierebbe quantità allarmanti di fitosanitari, specialmente nella. Oltre il 70% dei campioni esaminati, infatti, conterrebbe uno o più residui di. Quali sono dunque i frutti ...