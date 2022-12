Frosinone Vs Ternana | probabili formazioni e dove vederla

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Un altro passo nella storia. La Can ha reso note le designazioni per la 19a giornata in programma lunedì 26 dicembre , che vedonodiretta da Maria Sole Ferrieri Caputi con Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti come assistenti. Una terna tutta femminile per una partita di Serie B, come mai era successo. ...La Serie B fa la storia . Infatti, per la prima volta in assoluto, sarà una terna tutta al femminile a dirigere la gara tra, in programma il 26 dicembre , in occasione del Boxing Day di Serie B, e in onda su Sky Sport . La CAN ha designato Maria Sole Ferrieri Caputi , la quale sarà coadiuvata da ... Che svolta: Frosinone-Ternana sarà diretta da tre donne. La Lega di B: “Crescita culturale” Nelle ultime cinque partite sono arrivati appena sei punti. Ma il calendario ha messo di fronte alla squadra di Grosso ben tre delle prime cinque in classifica Il Frosinone appare in leggero calo risp ...Fuori per un turno Fabio Pecchia, allenatore del Parma, e 12 giocatori. Multa da 2.500 euro al Parma, 1.500 euro al Pisa e al Cosenza ...