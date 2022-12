Fregene | ladri di ‘Natale’ alla Saf | rubati champagne | vini e panettoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Hanno messo a segno un colpo da decine di migliaia di euro inpregiati,e liquori e se la sono data a gambe a bordo di un furgone nuovo fiammante della società depredata uscendo dall’ingresso principale. Come riportato da Il messaggero il furto si è consumato domenica notteSaf di via Agropoli a, una società nota per i suoi prodotticoli. Estremamente organizzati sono riusciti a superare il canale realizzando un ponte con tubi d’irrigazione ricoperti da pedane di legno, sono riusciti ad arrampicarsi su un muro e ad entrare da una finestra. La precisione e la ‘preparazione’ deiè stata tale da riuscire ad eludere un sofisticato sistema dirme che è rimasto attivo, seppure non è scattato. Hanno rubato qualsiasi cosa si sono ...