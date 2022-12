Frattesi chiude la porta al Napoli | ha un altro sogno

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilha sondato il terreno per Davidecentrocampista del Sassuolo che piace a molti club di Serie A. In queste settimane si è accesa la pistaper il club di Aurelio De Laurentiis. Si parlava addirittura della possibilità che il giocatore vestisse la maglia azzurra già da gennaio. Ma il tentativoto avanti da Cristiano Giuntoli è andato a sbattere contro la volontà del centrocampista che ha un, quello di vestire la maglia della Roma in cui è cresciuto ed in cui vuole ritornare.niente, vuole la Roma Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “E recentemente tanti club hanno bussato alladi Carnevali. Ci hanno provato, nell’ordine, Juventus,, Brighton, ma la risposta è sempre ...

CalcioMercato24.com

Il periodo di preparazione in Turchia sicon il bilancio del tecnico Spalletti. "Questa ... Napoli, asse col Sassuolo:, ma anche Laurentié Ma se davvero Demme chiedesse di andare altrove ...In taglio baso 'Il Nqpoli strega gli Usa' e un'intervista a. Tuttosport apre con un focus ... Si apre con Qatar - Ecuador e siuna settimana prima di Natale. Benvenuti al torneo più ... Calciomercato, si chiude per Frattesi: si sblocca subito con lo scambio Il Napoli ha sondato il terreno per Davide Frattesi centrocampista del Sassuolo che piace a molti club di Serie A.Previsti colloqui tra i due club per il giovane centrocampista che piace tanto ad un Lecce che resta vigile Il Lecce dovrà sudare e non arrendersi se vuole arrivare ad Edoardo Bove, superando anche la ...