Fratelli d’Italia è sempre il partito più ‘amato’ | vola al 33% | mentre il Pd crolla sotto al 15%

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ di oggi l’ultimo sondaggio settimanale rilevato da Swg per il TgLa7, relativo al gradimento di voto degli italiani. Sondaggi politici:continua ad esse llpiù gettonato dagli italiani Una ricerca che, per l’ennesima volta, conferma il grosso seguito che gli italiani tributano aldi Giorgia Meloni il quale, questa settimana risulta essere al 33%. Per quel che riguarda il centrodestra in generale, guadagna un po’ di fiducia la Lega, ‘arrotondando’ dall’8,5 al 9 %, Forza Italia, risulta aver preso un punto, passando dal 6 al 6,1%. Infine, probabilmente ‘travolto’ anche dalle questioni legate allo scandalo ‘ Qatar-gate’, ecco che il Pd scende ancora,ndoil al 15%. Max L'articolo proviene da Italia Sera.