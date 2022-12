Francia | Tchouameni sul rigore sbagliato | «Ci vorrà del tempo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le parole di Aurélien, centrocampista del Real Madrid e della nazionale francese, sulcontro l’Argentina Aurélienha voluto mandare un messaggio, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, dopo il calcio dinella finale Mondiale contro l’Argentina. PAROLE – «Cidelper digerire l’amarezza e la frustrazione. Ce l’abbiamo messa tutta. Mi sono preso le mie responsabilità, non è andata bene, e sono il primo ad essere dispiaciuto. Sono convinto che il futuro della nazionale francese sarà radioso, soprattutto se possiamo contare su di voi». Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration. On aura tout essayé. J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et ...