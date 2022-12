Francia | Deschamps verso la permanenza

(Di martedì 20 dicembre 2022) Didier, dopo la finale persa contro l’Argentina, sarebbe intenzionato a rimanere come CT dellaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe, Didieravrebbe dato la propria disponibilità a rimanere come CT della. L’allenatore francese avrebbe però chiesto alla federazione un rinnovo di contratto fino al 2026 in modo da poter disputare sia gli Europei del 2024, che i prossimi Mondiali. Vedremo quale sarà la riposta dei dirigenti della federcalcio, con un Zidane che scalpita per prendere il suo posto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

