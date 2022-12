Francesco Totti | spuntano tre preziosissimi regali per la sua Noemi | qual è il loro valore

(Di martedì 20 dicembre 2022)è sempre più felice con la sua nuova fidanzata: si sta infatti parlando di treche lui le avrebbe fatto. Ecco di cosa si tratta! I due hanno infatti iniziato una bella storia d’amore dopo la separazione didall’ormai ex moglie Ilary Blasi. L’annuncio è arrivato proprio dall’ex calciatore che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Commenta per primo Il Natale è alle porte e persi tratteranno di festività diverse dalle altre. Saranno le prime infatti che l'ex campione della Roma passerà con Noemi Bocchi , la sua nuova compagna dopo la separazione da Ilary ...Da quando è finito il matrimonio con, i social di Ilary Blasi sono ancora più attenzionati. I fan sono alla ricerca di qualsiasi dettaglio sul suo stato d'animo e sulla sua vita privata, soprattutto dopo che sulle riviste ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Secondo le ricostruzioni del gossip, l’ex calciatore avrebbe donato alla nuova fidanzata un gioiello (da circa 300mila euro), una vettura ultimo modello (quella di cui è testimonial) e pare persino un ...