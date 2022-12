Francesco Totti | 3 regali a Noemi Bocchi prima di Natale

TGCOM

e Noemi Bocchi, baci alla luce del sole ALLO STADIO O DAVANTI ALLA TV Argentina Mondiale, da Belen a Wanda Nara: guarda i festeggiamenti delle vip LA COMPAGNA E' INCINTA Enrico ...E una frase su tutte ha fatto esplodere l'ira della nuova fiamma di. L'ex marito infatti ha affermato: 'Noemi sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo...'. "Ilary è stata colpita, ... Francesco Totti in Qatar con il figlio Cristian, Noemi Bocchi lo aspetta Francesco Totti e Noemi Bocchi trascorreranno il loro primo Natale insieme nella nuova casa. Ma cosa regalerà l’ex calciatore alla compagna In attesa di scoprire cosa troverà la bionda pariolina sott ...Mentre Francesco Totti se ne stava al mondiale con il figlio, Noemi Bocchi, la nuova fidanzata, si è trovata con una gatta da pelare.