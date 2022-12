Fortnite traccia i bambini e li spinge a comprare in gioco | Epic Games pagherà una multa record

(Di martedì 20 dicembre 2022), il produttore del videodi successo, ha accettato di pagare un totale di 520 milioni di dollari per risolvere le accuse del governo degli Stati Uniti di aver ingannato milioni di giocatori, tra cuie adolescenti, inducendoli a fare acquisti non voluti ine di aver violato una storica legge federale sulla privacy dei, in riferimento almento di dati sensibili. Nell’ambito dell’accordo,275 milioni di dollari al governo degli Stati Uniti per le accuse di aver violato il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) raccogliendo le informazioni personali didi età inferiore ai 13 anni senza aver prima ricevuto il consenso ...

