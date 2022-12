Fortnite | multa di 520 milioni di dollari a Epic per avere facilitato acquisti inconsapevoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le chat vocali e testuali erano attive per impostazione predefinita per i giocatori minorenni, e l’interfaccia di gioco era disegnata per facilitareinvolontari....

eSports & Gaming

Epic Games ha accettato di pagare unadi 520 milioni di dollari a seguito di un patteggiamento con la FTC (l'organo antitrust ...della protezione della privacy dei minori online su, ......Privacy Protection Act (COPPA) e per aver introdotto suil trucco conosciuto come dark pattern , tramite il quale i giocatori vengono indotti a fare acquisti in modo involontario. La... Fortnite, multa da $500.000: l’FTC contesta rating e acquisti dei minori Fortnite, il battle royale più popolare è in una brutta situazione dato che Epic Games dovrà pagare una multa milionaria alla FTC ...Epic Games dovrà pagare una multa di 520 milioni di dollari per aver violato le regole imposte dal Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) e per aver introdotto su Fortnite il trucco conosciu ...