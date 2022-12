Forte scossa di terremoto a nord della California

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Unadidi magnitudo 6.4 è stata registrata sulla costa, vicino la città di Ferndale. Lo riportano i media locali. Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw — USGS ShakeAlert (@USGS ShakeAlert) December 20, 2022 L'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha riferito che ilha avuto origine a 16 chilometri di profondità. È stato seguito da almeno due scosse di assestamento, di magnitudo 4.6 e 3.1. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.