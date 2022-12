Firenze | 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace in una mostra fotografica

LA NAZIONE

Il giudice del Tribunale diha disposto la sospensione della pena per 5subordinandola alla partecipazione del condannato ad apposito percorsi di trattamento psicologico per evitare di ...- Un anno e mezzo per violenza sessuale per Andrea Serrani , il ristoratore marchigiano che ... Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinquesubordinandola alla ... Firenze in Armonia: dieci anni di impegno sul territorio Condannato Andrea Serrani, il ristoratore marchigiano che palpò la reporter. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni ...Il Pil dell'area metropolitana fiorentina nel 2022 crescerà del 3,7%, con una revisione al rialzo rispetto alle prime stime, ma rischia un ristagno nel 2023 (+0,2%). (ANSA) ...