Fiorentina | un anno e sei mesi per violenza sessuale al tifoso che molestò Greta Beccaglia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ildellachela giornalista di Toscana Tv,, all’esterno dello stadio Castellani di Empoli dopo Empoli-, nel novembre 2021, è stato condannato ad une seidi reclusione per. La pena è stata sospesa. Il gup Antonio Pezzuti non gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha disposto, per il, anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e il pagamento delle spese processuali. La notizia è su Repubblica Firenze. Ildella, il 45enne Andrea Serrani, ristoratore marchigiano, si avvicinò alla– spalleggiato da un amico – mentre era ...

IlNapolista

FIRENZE - Une mezzo per violenza sessuale per Andrea Serrani , il ristoratore marchigiano che molestò in diretta al termine di Empoli -la giornalista Greta Beccaglia fuori dallo stadio Castellani.La giornalista era stata molestata al termine di Empoli -il 27 novembre 2021. Pena sospesa per 5 anni, ma il condannato dovrà seguire corsi di ... Fiorentina, un anno e sei mesi per violenza sessuale al tifoso che ... Il tifoso Andrea Serrani è stato condannato con il rito abbreviato a un anno e sei mesi per violenza sessuale: molestò la giornalista Greta Beccaglia.La viola ha messo nel mirino Shomurodov e Belotti: la situazione La Fiorentina guarda in casa Roma per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, sul taccuino del ...