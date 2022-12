Filumena Marturano 2022 | quante puntate sono? Trama e come finisce

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una delle opere più famose di Eduardo De Filippo torna in tv con una nuova trasposizione:va in onda martedì 20 dicembresu Raiuno con la regia di Francesco Amato e l’interpretazione di Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Ma daè composto? Il progetto fa parte di una serie di film-tv voluti dalla Rai per celebrare De Filippo, cominciato con Natale in casa Cupiello e proseguito con Sabato, domenica e lunedì. AncheMartunano, quindi, è un film-tv, composto da una sola puntata ed in onda in un’unica serata., la(Vanessa Scalera) è una ...