Fiart Mare | il 2022 è da sogno con produzione e vendite record

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il cantierefa il bilancio del, anno assolutamente da incorniciare dal punto di vista produttivo. Esattamente lo scorso anno, in occasione dello Yachting Festival di Cannes,presentava il progetto del nuovo yacht P54, disegnato dall’architetto Stefano Pastrovich, frutto di un percorso di ricerca e sviluppo in grado di coniugare scelte estetiche e funzionali, che mettessero in risalto spazi e vivibilita?, design, eleganza ed elevate prestazioni in crociera. Ad un anno di distanza, la prima unità venduta è pronta a solcare l’oceano diretta verso i Caraibi, la seconda unità sarà consegnata in Costa Azzurra in primavera, mentre la terza è già in fase die navigherà i mari della Grecia. I nuovi obiettivi didopo il“L’immediata ...

