Fatih Terim | In Messi ho rivisto qualcosa di Maradona | Napoli? Sono felice per Spalletti | è un grande amico

(Di martedì 20 dicembre 2022), allenatore, ha parlato da Montecarlo in occasione del Golden Foot,come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, ecco le sue parole: "Inhodi. Fino a tre mesi fa, ho fatto un'intervista e mi hanno chiesto il migliore del mondo tra, Ronaldo,, Pelé. La mia classifica? Primo, poi, poi, poi tutti gli altri.è stato un grandissimo giocatore, anche Ronaldo fortissimo, ma a me piace molto. Se lui vuole, può fare qualsiasi cosa in campo". Pirlo, Montella, Farioli:diversi gli allenatori italiani in Turchia: "Tra tutti sta facendo meglio Montella, continuerà a ...

Parentesi di sei mesi, tuttavia: si dimise dopo una polemica con Antognoni , dirigente Viola, in merito all'addio di. Sconcerti è stato uno dei più grandi giornalisti sportivi del paese, ...La polemica, che ha un episodio chiave in una lite in televisione, sfocia nelle dimissioni dell'allenatore, alle quali Antognoni fa polemicamente seguire le proprie, criticando aspramente ... Fatih Terim: "In Serie A tifo Napoli. Pronto a tornare in panchina con un bel progetto" Presente a Montecarlo in occasione del Golden Foot, Fatih Terim ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondiale di Leo Messi, il paragone con Maradona ma anche di Napoli e Serie A. L'allenatore turco ...