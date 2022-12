Farmaci | Nas | per traffico e contraffazione 21 arresti | 123 denunce e 93 siti oscurati

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - E' di 93web, 21, 123sequestrati per un valore di 3 milioni di euro il bilancio in Italia dell'attività dei carabinieri del Nas a conclusione dell'operazione internazionale 'Shield III' (Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development) contro il 'pharma crime':illegale edi medicinali, doping compreso. Tra aprile e novembre 2022 sono state sequestrate 9mila confezioni e circa 362mila unità (compresse, fiale, iniettabili, polveri) con varia indicazione terapeutica: anabolizzanti, antibiotici, antinfiammatori, disfunzione erettile e Covid. L'operazione si è sviluppata sotto la direzione di Europol e con la partecipazione, quale unica forza di polizia ...

