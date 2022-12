Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto 10eLotto del 20 dicembre 2022

Fanpage.it

Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto , la sestina vincente del SuperEnalotto , i simboli dele l'serale del ...... simboli estratti oggi 2 - Mela 27 - Scala 24 - Pizza 20 - Festa 30 - Cacio Ecco i cinque simboli estratti oggi, per il concorso del. Per l'di stasera i numeri e ... Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di sabato 17 dicembre 2022 ... Il Jackpot del SuperEnalotto latita da più di un anno e mezzo, era il maggio 2021 quando a Montappone un ignoto vinse 156 milioni di euro. Da quella giocata ...La fortuna è tornata a baciare l'area ovest della provincia di Padova con una grossa vincita al SuperEnalotto. Questa volta la dea bendata si è fermata in via Padova 6 a Tencarola di Selvazzano nelle ...