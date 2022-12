Esplosione e morti al gasdotto | cosa succede tra Russia e Ucraina

RaiNews

... tutti gli aggiornamenti di oggi, minuto per minuto 14:21 Mosca aumenta le tasse su diamanti di 19 miliardi nel 2023 13:47 Russia:in gasdotto verso l'Ucraina, almeno 313:28 La luce ...Tree un ferito in unache ha squarciato il gasdotto Urengoi - Pomary - Uzhhorod, che dalla Russia attraversa l'Ucraina: lo riportano i media russi. Secondo l'agenzia di stampa Ria ... Incendio a gasdotto russo: 3 morti e un ferito. Due giornalisti italiani colpiti dai russi a Kherson - Gasdotto esploso strategico per Europa - Gasdotto esploso strategico per Europa Si è verificata un’esplosione in un gasdotto russo che rifornisce l’Europa attraverso l’Ucraina. La pipeline interessata è la Urengoy-Pomary-Uzhgorod, nota anche con il nome di Brotherhood (fratellanz ...Esplosione nel gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, che dalla Russia attraversa l'Ucraina, riferisce la Tass citando i servizi di emergenza.