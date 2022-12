“Era la segretaria del male nel lager” | la nazista Irmgard Furchner | 97 anni | condannata al carcere

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ribattezzata ”ladel”,è stata riconosciuta colpevole di crimini che sono avvenuti nel campo di concentramento di Stutthof, vicino a Danzica nell’odierna Polonia. Al termine di un processo durato oltre un anno, forse l’ultimo processo per crimini nazisti in Germania, il giudice Dominik Gross ha condannato l’imputata per aver contribuito all’omicidio di 10.505 persone e per tentato omicidio in cinque casi. I pubblici ministeri hanno stabilito che la donna “ha aiutato e incoraggiato i responsabili del campo nell’uccisione sistematica di coloro che vi erano imprigionati tra il giugno 1943 e l’aprile 1945 nella sua funzione di stenografa e dattilografa nell’ufficio del comandante del campo”.97enne, si era ...

Ribattezzata ''la segretaria del male'', Irmgard Furchner è stata riconosciuta colpevole di crimini che sono avvenuti ... nella dichiarazione conclusiva si è detta dispiaciuta per quello che... Germania, ex segretaria 97enne di un campo di sterminio nazista condannata a due anni