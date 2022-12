EO | in esclusiva su TPI una clip del film del regista polacco Jerzy Skolimowski

(Di martedì 20 dicembre 2022) EO, il nuovodel, esce al cinema il 22 dicembre 2022. Vincitore del Premio della Giuria a Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circoinizia un viaggio attraverso l’Europa fino a giungere in Italia, incontrando e conoscendo le gioie e i dolori dell’umanità più varia. Una versione poetica, tenera, dolceamara e profondamente umanista di un “road movie”, un ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno, che ci aiuta a estendere i confini della nostra empatia. L’ottantacinquenne, in una rilettura di un classico di Bresson, ci porta dentro la testa dell’asino, animale ...

TPI

Realizzato con la collaborazione di Debora Campanella, PROPRIO A ME sarà disponibile, in... Scrittrice, editorialista per Il Fatto Quotidiano e, protagonista di numerosi programmi tv e ...Se vi ricordate, in occasione della presentazione del nuovo scudo anti - spread (), il ... Questa è l'ulteriore prova che il riavvicinamento dei rendimenti sia operadella BCE e non ... L’intervista esclusiva a Papa Francesco su Canale 5: Il Natale che vorrei EO, il nuovo film del regista polacco Jerzy Skolimowski, esce al cinema il 22 dicembre 2022. Vincitore del Premio della Giuria a Cannes, e selezionato per rappresentare la Polonia agli Oscar, è la sto ...E se Putin lanciasse davvero un attacco atomico Nel 2016 gli Usa organizzarono un war game per prepararsi a questo scenario. L’ex funzionario della Casa bianca Jon B. Wolfstahl spiega a TPI cosa fare ...