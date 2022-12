Entra al supermercato per usare il bagno e compra il biglietto della lotteria | così Ellie ha vinto più di un milione di euro

ilmessaggero.it

E pensare che lei, Ellie Land, quel biglietto della lotteria EuroMillions non voleva nemmeno comprarlo. Alla fine non solo lo ha acquistato ma ha vinto : un milione di sterline, oltre un milione di ...E pensare che lei, , quel della EuroMillions non voleva nemmeno comprarlo. Alla fine non solo lo ha acquistato ma ha vinto: un milione di sterline, oltre un milione di euro (1,141,790.00 euro per la ... Entra al supermercato per usare il bagno e compra casualmente il biglietto della lotteria: così Ellie ha vinto E pensare che lei, Ellie Land, quel biglietto della lotteria EuroMillions non voleva nemmeno comprarlo. Alla fine non solo lo ha acquistato ma ha vinto: un milione di sterline, oltre un milione ...Lo Chef dell’Anno è Antonio Mermolia, a Washington DC, il ristorante LA Puglia, in California, la Pizzeria dell’Anno si trova sulle sponde del lago di Zurigo, Napulè. La migliore carta dei vini Nella ...