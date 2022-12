Eni e Snam puntano a togliere CO2 dall’aria

Agenzia ANSA

Cosa succede se un fornitore non riesce a pagareSi rischia di finire nel sistema del fornitore di ultima istanza - FUI, un ente che ha preso il posto dello Stato con la liberalizzazione ...Il primo progetto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (Ccs) sarà avviato dae avrà il suo baricentro a Ravenna per poi essere esteso ad altre aree industriali del Paese. La fase 1 del progetto messo a punto prevede la cattura di 25mila tonnellate di CO2 dalla ... Joint venture Eni-Snam per cattura del carbonio a Ravenna - Economia Il 16 dicembre a Trieste ha preso il via il progetto Development of ECCSEL - R.I. ItaLian facilities: usEr access, services and loNg-Term sustainability Carbon Capture Use and Storage al via i progett ...(FERPRESS) – San Donato Milanese, 20 DIC – L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, hanno firmato oggi un accordo attraverso il quale En ...