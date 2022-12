Emergenza energia e gas | webinar gratuito di Cenpi Confartigianato il 21 dicembre 2022

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il costo dell’sta fortemente appesantendo le bollette delle imprese che si trovano a dover moltiplicare gli sforzi per continuare a produrre. Per capire meglio la situazione attuale e conoscere gli strumenti a disposizione, il consorzio energetico diC.En.P.I ha organizzato mercoledì 21, alle ore 17.00 unintitolato “e gas: dove siamo, cosa aspettarsi e come affrontare il 2023” che si propone di fare chiarezza e dare consigli utili per affrontare il problema. Saranno affrontati e spiegati i seguenti argomenti: lo scenario generale dei mercati; l’andamento dei prezzi all’ingrosso, spot e futures; il caroverde; le strategie per il 2023. Interverranno Carlo Piccinato – Coordinatore Comitato Tecnico ...

