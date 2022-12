Elezioni Lombardia | Burioni | “Rispetto chi si candida ma io resterò docente e medico”

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ilrsi è una scelta personale che”, spiega all’Adnkronos Salute il virologo Robertoall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che però questa scelta resta fermamente intenzionato a non farla: “Ho rifiutato un’offerta ditura al Senato da Matteo Renzi nel 2018 – sottolinea dopo le ultime discese in campo politico di ‘camici bianchi’ in, dal virologo Fabrizio Pregliasco con Pierfrancesco Majorino del Pd, aldi famiglia Fiorenzo Corti nella lista civica del governatore leghista Attilio Fontana – e non ho alcuna intenzione di scendere in campo in politica”, innanzitutto perché “mi piace molto il mio lavoro di professore e di”, afferma. ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando ... scissione in. Tre consiglieri regionali lasciano: cacciati via Bossi, il ritorno: "Qui ...... "Ho rifiutato un'offerta di candidatura al Senato da Matteo Renzi nel 2018 - sottolinea dopo le ultime discese in campo politico di 'camici bianchi' in, dal virologo Fabrizio Pregliasco ...A febbraio 2023 si terranno le Elezioni Regionali nel Lazio. Nella nostra guida scopri nomi, date e proposte sulla disabilità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...