Edith Bruck ha presentato il suo nuovo romanzo

(Di martedì 20 dicembre 2022) ” Io non sono capace di odiare alcuno, anche se quella persona potrebbe aver rotto il cranio a mio fratello!”. Questa è solo una delle frasi più toccanti cheha pronunciato lunedì 19 Dicembre alla Casa delle Culture e della Musica durante la presentazione del suo ultimo, “Sono Francesco”. Chi è, pseudonimo diSteinschreiber , è una scrittrice, poetessa, traduttrice, regista e testimone della Shoah ungherese naturalizzata italiana. Nascere una donna, di origine ebraica, in una famiglia povera non è stato il dono più grande che la Vita le abbia potuto fare. Infatti, all’età di tredici anni, durante il secondo conflitto mondiale, viene deportata ad Auschwitz e poi in altri campi tedeschi. Kaufering, ...