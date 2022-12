Eco Bio Boutique chiude il 2022 con un fatturato che supera i 4milioni di euro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Con una crescita di oltre il 200% rispetto all’anno precedente, il marchio beauty tech con all’attivo oltre 200mila clienti, solo negli ultimi 12 mesi, ha venduto e consegnato 180mila prodotti in tutta Italia. E dopo le aperture in Spagna e Portogallo si prepara al lancio del brand nel mercato tedesco e francese nel 2023 Con una crescita di oltre il 200% rispetto all’anno precedente, Eco Biosi appresta are ilcon unchedi. Nata come piccola erboristeria nel cuore di Salerno, sono i numeri a raccontare l’ascesa della società beauty tech che, per i suoi prodotti, utilizza ingredienti esclusivamente made in Italy, biologici, 100% naturali e dai packaging eco-sostenibili. Partito nel Duemila con due dipendenti che ...

Eco Bio Boutique: fatturato 2022 a +200%, ingresso in Francia e ... (ANSA) - GELA, 19 DIC - "La guerra in Ucraina mi ha insegnato, tra tante altre cose, che bisogna diversificare le nostre fonti di approvvigionamento energetico. E che bisogna farlo guardando con impeg ...Il marchio beauty tech si appresta a chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 4 milioni di euro, in salita del 200% rispetto al 2021, a fare il suo debutto in Francia e Germania e a inaugurare la nu ...