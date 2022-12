Ecco Cicero Experience la startup che rivoluziona il turismo esperienziale

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 20 dicembre 2022) I due co-founder: “abbiamo lasciato il nostro lavoro a Mumbai per tornare in Italia e raccontare le eccellenze del nostro territorio attraverso gli occhi ed i racconti di chi li abita”re iled offrire ai viaggiatori stanchi di undi massa mordi e fuggi, esperienze di viaggio uniche ed indimenticabili interagendo con le persone, la storia e le tradizioni del luogo. Nasce con questaria mission,, lainnovativa fondata da Francesco Cappoli e Chiara Redaelli. Dalle Alpi ai borghi e alla natura incontaminata: le esperienze di prossimità che valorizzano il territorio e promuovono le eccellenze tipiche del luogo La start up italiana nasce nell’estate del 2020, in piena pandemia, ...