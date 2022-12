Due giornalisti italiani colpiti dai russi a Kherson | “Attacco intenzionale Stiamo bene” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Due, Claudio Locatelli e il fotografo Niccolò Celesti, sono stati raggiunti ieri da un colpo d’artiglieria mentre viaggiavano a bordo di un’auto a, in Ucraina. I duenon hanno riportato ferite gravi e stanno. Locatelli ha pubblicato unsul suo profilo Facebook in cui si vedono alcuni momenti dell’aggressione e del successivo allontanamento deidalla zona e in cui mostra i danni dell’auto e una ferita poco grave all’orecchio. «L’esplosione che vedete ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio. La macchina è ben segnalata, non c’era nessun altro, ...