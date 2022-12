«Downton Abbey 2» in prima tv Sky Cinema anche in 4K e streaming NOW

(Di martedì 20 dicembre 2022) Arriva intv martedì 20 dicembre2: UNA NUOVA ERA, alle 21.15 su SkyDue e Sky4K, insu NOW e disponibile on demandin qualità 4K. Dal pluripremiato creatore Julian Fellowes, per la regia di Simon Curtis, l’attesissimo ritornotografico del fenomeno globale Downtownriunisce l’amato cast per un grande viaggio verso il sud della Francia, per svelare il mistero della villa appena ereditata dalla Contessa madre. Nel cast Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Maggie Smith, Hugh...

Tuttosport

LA TRAMA DEL FILM Nella splendida tenuta di, situata nella campagna inglese, vedremo ancora una volta intrecciarsi le vicende della famiglia Crawley con quelle della sua servitù. Mentre ...FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TVII " Una nuova era, ore 21:15 su Sky Cinema Due Secondo film sull'omonima serie tv.viene scelta come location per girare un film. ... Arriva su SKY Downton Abbey 2: Una Nuova Era Emergono nuovi dettagli su uno dei film in costume più attesi degli ultimi tempi, Dowton Abbey, secondo capitolo della saga cinematografica e della serie TV ...Arriva, in prima tv, martedì 20 dicembre il secondo capitolo cinematografico dell’amatissima saga. L'appuntamento è alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW. Disponibile on de ...