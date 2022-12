Doping | squalifica di 6 anni per kenyana Kipyokei | tolta vittoria maratona Boston

(Di martedì 20 dicembre 2022)di 6pere ‘tampering’ per la maratoneta keniota Diana, la quale è stata privata del titolo delladidel 2021. L’Athletics Integrity Unit ha annunciato che il campione di urina delladopo lanell’ottobre 2021 conteneva tracce di triamcinolone acetonide, un antinfiammatorio proibito nelle gare e che un atleta non ha il permesso di usare come farmaco. Inoltre, l’AIU ha aggiunto che“ha fornito informazioni false/fuorvianti” nel tentativo di spiegare l’uso di questa sostanza, “inclusa documentazione falsa che secondo lei proveniva da un ospedale”. SportFace.

E ancora: "Io spero che il mio caso venga definitivamente archiviato il più in fretta possibile. Le accuse infondate devono finire". Photo LiveMedia/Roberto Tommasinianche per il 34enne Maiyo Johnstone Kibe è stato invece fermato per tre anni per la presenza di Epo emersa in un test dopo il secondo posto nella maratona di Kigali lo scorso 29 maggio