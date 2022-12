(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’impianto, che riduce del 20% i tempi necessari per il cambio di formato, è un passo importante nella svolta green dall’azienda Piacenza, 20 dicembre 2022.Tratta migliaia dicon formati e configurazioni diverse, riducendo al minimo il dispendio energetico, e consente di utilizzareecocompatibili, dalla carta alla plastica riciclata. Lavora ormai a pieno regime il nuovo impianto di confezionamento diSrl, azienda di San Polo di Podenzano, in provincia di Piacenza, leader nel settorelogistica integrata, che ha investito nell’innovativadi produzione guardando al futuro. A dare la misura dei benefici portati sono ifatti registrare dall’impianto:a un massimo di 35.000 ...

Adnkronos

L'emittentetornerà live giovedì 8 dicembre con momenti di animazione e di gioco a premi ...mascherine con davanti prospettive che sono molto migliori rispetto a quelle che avevamo...Si è chiusa con un bottino di trentadue medaglie - otto d'oro,d'argento e altrettante di bronzo - la partecipazione della squadra di nuoto della Vittorino ... giovane nuotatricegià ... Dodici (Piacentina Srl): “Fino a 35.000 pezzi all’ora confezionati con materiali ecosostenibili, tutti i numeri della nuova linea” (Adnkronos) - L’impianto, che riduce del 20% i tempi necessari per il cambio di formato, è un passo importante nella svolta green dall’azienda Piacenza, 20 dicembre 2022.Tratta migliaia di pezzi all’o ..."Domattina andiamo in pellegrinaggio a Caravaggio per metterci sotto la custodia della Madonna della pace". La piacentina suor Giuliana Bosini, ...