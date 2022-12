Docenti assunti da GPS I fascia 21 22 | retrodatazione giuridica anche se accettano nuovo ruolo?

Orizzonte Scuola

Anche perché quei periodi pre - ruolo di tutto il personale scolastico, quindi anche dei, ... L del 19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratoricon contratto a tempo indeterminato in ...... devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico deidi ruolo; inoltre si continua ...nonche il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo -... Docenti assunti in ruolo da GPS: quando devono svolgere l’anno di prova e quando no Importante vittoria a tutela dei diritti degli insegnanti e degli altri dipendenti pubblici assunti a tempo determinato. Con provvedimento emesso in via d’urgenza, la sezione lavoro del tribunale di F ...Dopo l’annuncio dell’ipotesi di accordo raggiunto tra Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e sindacati di categoria per il rinnovo del CCNL Comparto Scuola, u ...