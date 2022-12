Dl aiuti quater | il governo pone per la prima volta la fiducia al Senato

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilha posto in Aula alla questione disul dl, lo ha comunicato in Aula il ministro dei rapporti per il parlamento Luca Ciriani , piegando che si tratta del "testo ...

Agenzia ANSA

... Andrea Abodi e di quello all'Economia, Giancarlo Giorgetti , e la bocciatura del Consiglio dei ministri per il suo inserimento nel decreto, dopo un tortuoso iter di contrattazioni, il ...Il governo ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia sul dl, lo ha comunicato in Aula il ministro dei rapporti per il parlamento Luca Ciriani , piegando che si tratta del "testo approvato dalla commissione". Il provvedimento torna alla ... Il governo pone la fiducia al Senato per il Dl aiuti quater - Politica “Il grave e inammissibile disinteresse nei confronti della Sanità è stato, ancora una volta, confermato dalla politica e da chi siede al Governo”. Così Barbara Cittadini, Presidente Aiop, commenta le ...Un sostegno concreto ai lavoratori per affrontare il caro-energia e l’aumento delle spese di luce, gas e acqua. Labor SpA, la società titolare delle case di cura Villa Igea di Ancona e Villa Serena di ...