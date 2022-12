Disney+ ci mostra le prime immagini di Ahsoka | Loki 2 e Secret Invasion

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il servizio di video streamingè pronto a stupirci ancora,ndoci il teaser trailer con le serie tv più attese per il 2023:2 e. Allacciate le cinture,ci porta alla scoperta delle serie tv più attese nel 2023 Ebbene sì,ha sganciato la bomba, con un video promo rilasciato sui canali social ufficiali. Oltre ai film, si prevede per la piattaforma un anno ricco di emozioni anche in fatto di serie tv. Nel teaser trailer ci sono infatti alcune delle novità seriali che renderanno unico il catalogo nel corso del 2023: dallo spin-off di The Mandalorian,, alla novità Marvel, giungendo all’attesissima seconda stagione ...

Multiplayer.it

Sarà un 2023 ricco di contenuti quello di+ , anche solo giudicando dalle anteprime che arrivano da un nuovo teaser trailer cheuno spaccato di quelle che saranno le novità in arrivo il prossimo anno, in alcuni casi anche inediti....della teen comedy su+, intitolata Sex Appeal . Vita privata Gabriele Patriarca è il compagno della doppiatrice Eva Padoan da cui ha avuto due figli: Anita e Alessandro. Sui socialpiù ... Disney Plus: trailer mostra un teaser delle novità del 2023, tra Loki 2 ... In occasione del 100 anniversario della Walt Disney Company, il colosso americano ha scelto Givenchy per dare vita ad una capsule collection che vede come protagonista Oswald the Lucky Rabbit, il pre ...Il servizio di video in streaming di Disney ci prepara al nuovo anno con un elettrizzante teaser trailer che offre uno sguardo alle serie tv più attese.