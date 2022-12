Il Sole 24 ORE

, tra i principali leader mondiali nel settore della, chiude il 2022 con una significativa crescita del portafoglio ordini e l'apertura di nuovi mercati, come spiega l'amministratrice delegata, Domitilla Benigni, nella consueta ...... fornitori di reti pubbliche di comunicazionee servizi di comunicazione... riguardano gli enti che svolgono attività in settori quali lao la sicurezza nazionale, la ... Difesa,Elettronica chiude 2022 con nuovi ordini per oltre 300 mln - Il ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il ministero della difesa della Romania ha firmato oggi un accordo quinquennale con la società israeliana Elbit Systems, specializzata nel settore dell'elettronica per la difesa, per l'acquisto di set ...