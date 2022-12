Di Maria resta alla Juventus? Il Fideo e l’indecisione post mondiale

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’esterno dellaAngel Dinon ha ancora preso una decisione sul proprio futuro considerando la scadenza del suo contratto a giugno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra i protagonisti della vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar c’è anche Angel Di. L’esterno offensivo dellaha avuto un ottimo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Gazzetta dello Sport

Destini giudiziari diversi, per il momento, perDolores Colleoni e Silvia Panzeri , rispettivamente moglie e figlia di Antonio Panzeri, in ... Ora alla difesa dell'indagatail ricorso in ...La sua vita sentimentale inveceavvolta dal mistero: non sappiamo se sia single o meno. ... Ha partecipato all' evento del maestro Grazioli , "Santadel Di Maria, quattro mesi flop alla Juve e poi una finale da Dio. Ora il futuro è un'incognita L’esterno della Juventus Angel Di Maria non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro considerando la scadenza del suo contratto a giugno.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...