de Paul | la Juventus ci prova | l’offerta che fa discutere per il prezzo

Sportal

Inter,e Milan le tre italiane che lo hanno messo nel mirino anche se la concorrenza non ... Non è di questo avviso però l'amministratore delegato del club ingleseBarber che, come ...... dallaal Milan, passando per l'Inter che in passato più volte ha sfiorato il suo ingaggio senza però mai portare a termine il suo trasferimento in nerazzurro. Calciomercato, Defa ... Juventus, caso Paul Pogba: il rientro slitta ancora Intervistato da Radio Bianconera nel corso di 'Terzo Tempo', l'allenatore Giuseppe Pillon ha analizzato vari temi in casa Juventus a partire dalle condizioni di Paul Pogba: ...Il procuratore Davide Torchia, ospite di 'La Juve in Gol' su Radio Bianconera ha parlato anche di Paul Pogba: “La sua situazione non la conosciamo per cui non possiamo esprimerci ...