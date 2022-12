Agenzia ANSA

Lo spettacolo dal titolo '' costituisce l'atto finale dell'Anno Europeo dei giovani, sulla base di una programmazione varata dal precedente Governo nel marzo scorso. Il 2022 è stato ...Lo spettacolo dal titolo '' costituisce l'atto finale dell'Anno Europeo dei giovani, sulla base di una programmazione varata dal precedente Governo nel marzo scorso. Il 2022 è stato ... 'Danse Fantastique', progetto Carlo Felice per Anno Gioventù - Liguria Dans ces dix nouvelles, il propulse ses personnages vers des destins singuliers, inattendus. Une poésie à la fois onirique et déroutante. On ne se lasse pas de le dire, de l’écrire (et il ne faut pas ...Una iniziativa del Carlo Felice presentata dal sovrintendente Claudio Orazi nel foyer del Teatro. Lo spettacolo dal titolo 'Danse fantastique' costituisce l'atto finale dell'Anno Europeo dei giovani, ...