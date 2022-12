Da aeroporti a incubatori di innovazione. Il progetto di ADR

(Di martedì 20 dicembre 2022) Glidiventano veri e propridi. Al via la seconda edizione del“Call for Ideas” didi Roma (ADR) dedicato alle start up. Un’iniziativa che prevede un sostegno economico fino a un ammontare di 105mila euro, con opportunità commerciali per le start up vincitrici fino a due milioni di euro. Lo scopo è selezionare otto realtà provenienti da tutto il mondo per permettere loro di sviluppare i loro progetti direttamente in seno all’Innovation hub di ADR inaugurato nella seconda metà di ottobre allo scalo di Fiumicino, continuando così il percorso di trasformazione degli scali della Capitale daa “careport”. Quest’anno, a supportare l’iniziativa, vi saranno inoltre nuovi partner, sia italiani sia internazionali, tra cui ...

