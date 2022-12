Covid oggi Toscana | 1 765 contagi e 1 morto | bollettino 20 dicembre

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.765 i nuovidainsecondo ildi, 20. 239 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.526 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.557.315. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.138 persone) e raggiungono quota 1.472.381 (94,5% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 73.656 positivi, +0,9% rispetto a ieri. Di questi 566 (11 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ...

Adnkronos

... furti e traffico illecito e doping, focus anche sui farmaci ad effetto stupefacente, con un focus sulle nuove sostanze psicoattive, integratori alimentari e prodotti per il- 19. Sul fronte ...In Francia l'Alta autorità per la salute 'raccomanda di allargare dala vaccinazione contro il- 19 ai bambini tra i 6 mesi e i 4 anni' che sono a rischio di una 'forma grave di malattia e di decesso'. È quanto si legge in un comunicato. È la prima volta che ... Covid oggi Toscana, 1.166 contagi e 1 morto: bollettino 17 dicembre Il 72% degli over60 e dei soggetti fragili ancora scopertila quarta dose vaccino Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...PORDENONE - Nulla, neppure quest'anno. Già, perchè il Panevin più importante della città, quello organizzato dall'associazione Panorama con la Propordenone e ...