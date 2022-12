Covid oggi Lazio | 2 598 contagi e 8 morti A Roma 1 274 nuovi casi

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.598 ida Coronavirus, 20 dicembre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.053 tamponi molecolari e 15.291 antigenici con un tasso di positività al 14,9%. I ricoverati sono stati 717, 68 in meno di ieri, 31 le terapie intensive occupate, una in più di ieri, e 4.503 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 1.274. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 483 ie 2 i decessi; Asl2: sono 483 ie 3 i decessi; Asl3: ...

Adnkronos

la startup, nonostante ile la crisi post pandemica che, in questo caso, ha accelerato la sua ascesa, si appresta a spegnere la quarta candelina con una crescita del +217% e un obiettivo ...Sono 2.598 i nuovi contagi da Coronavirus, 20 dicembre 2022 nel Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.053 tamponi ... Covid oggi Toscana, 1.166 contagi e 1 morto: bollettino 17 dicembre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono 689 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna su 3.934 tamponi eseguiti, 85 diagnosticati da molecolare, 604 da antigenico. I pazienti ricoverati in tera ...