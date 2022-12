Covid e influenza | le news Il 72% italiani ancora senza la quarta dose vaccino LIVE

Open

Preoccupa lo stallo nella somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti -: ci si avvicina infatti alle festività natalizie con il 72% degli over60 e dei soggetti fragili ancora scoperti. Intanto, continua il calo dei contagi ma aumentano i decessi che, ultimi e ...FRANCESCA CO', DIRETTORE DEL PRONTO SOCCORSO ASST DI CREMONA: " Oltre ad essere arrivata in anticipo, l'di quest'anno è molto virulenta e si sovrappone all' ennesima ondata, mettendo ... Covid meno letale dell'influenza Crisanti durissimo col capo di Aifa Palù: «È analfabetismo: così fa disinformazione in ... “I dati dell'ultima settimana ci dicono che la crescita dei contagi d'influenza, per la prima volta, rallenta. È possibile che siamo al plateau, ma dobbiamo aspettare per avere conferme. Bisogna conti ..."Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità c'è un calo importante del numero dei contagiati da Covid-19 e in questa settimana siamo scesi a meno 20% rispetto alla precedente. La… Leggi ...