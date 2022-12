Corriere dello Sport – Sportiello al Milan

Leggi su justcalcio

2022-12-20 14:57:08 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ilO – Si allungano i tempi di recupero di Mike Maignan, costretto a rimandare il rientro in campo e saltare anche la prima di gennaio in casa della Salernitana. L'estremo difensore è fermo già da tre mesi per un infortunio al polpaccio, ma il muscolo continua a non essere completamente guarito e il recupero prosegue più lentamente del previsto. Maignan oggi tornerà ao insieme a tutta la squadra e nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire come reagisce il muscolo alle sollecitazioni di questi giorni a Dubai. Non si tratterebbe di una vera e propria ricaduta, ma il muscolo non risponde come avrebbe dovuto, la ripresa procede a rilento. Un problema che i rossoneri non avevano messo in conto