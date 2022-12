(Di martedì 20 dicembre 2022) A un certo punto è spuntata persino l’ipotesi Sabrina Ferilli. Giuseppeè in preda all’ansia di distruggere il Pd. E dunque le sta provando tutte. Il candidato per le prossim...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

, svolta fusione nucleare Meloni sceglie Ue ed occidente Il premier fa un'inversione a U ...: condanna... Il vice premier e ministro degli Esteri, Tajani: se qualcuno pensa di condizionare l'...... che in un altro tempo era chiamatoDracula, e ora vive a Roma, in un attico che si affaccia ... Attenzione pero': intorno a queste storie d'amore c'e' un libro che pensa come un universo, che... Conte usa le regionali in Lazio e Lombardia per fare impazzire il Pd Il capo del M5s vuole una candidata in grado di mandare in cortocircuito gli elettori dem. Per adesso ha provato a convincere Bianca Berlinguer e Sabrina Ferilli. Ma trovare un candidato non è facile.L'uomo che doveva essere egemonizzato dal Pd punta a soffiargli il posto flirtando con pacifisti, Arci e Cgil. "Di sinistra io Diciamo ...