Condannato per violenza sessuale l’uomo che palpeggiò la giornalista Greta Beccaglia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il ristoratore marchigiano Andrea Serrani è statoa un anno e sei mesi di reclusione per. La sera del 27 novembre 2021 Serrani aveva palpeggiato la, impegnata in una diretta per il canale Toscana Tv al termine della partita di calcio tra Empoli e Fiorentina che si era svolta allo stadio Castellani a Empoli. «Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero» scrive ANSA. Serrani dovrà infatti partecipare a dei percorsi indirizzati al recupero di persone condannate perpresso enti che si occupano di assistenza psicologica e prevenzione rivolta appunto a queste persone. Serrani dovrà anche risarcire ...

