Condannato il tifoso che molestò Greta Beccaglia | ecco la sentenza

(Di martedì 20 dicembre 2022) Era il 27 novembre 2021 quando la cronista, impegnata a documentare per Toscana Tv l’esito del match Empoli-Fiorentina che si era appena concluso allo stadio Castellani di Empoli, fu molestata in diretta televisiva da unviola, poi identificato come il ristoratore marchigiano Andrea Serrani. Oggi, a poco più di un anno da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Cagliari-Milan, Serie A Probabili formazioni Inter – Juventus, Coppa Italia Shakhtar Donetsk-Inter, diretta tv in chiaro e streaming gratis Amazon? Dove vedere il match Taranto-Monterosi, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match LIVE Biglietti Atalanta-Napoli, dove prendere i ticket del match. ...

TGCOM

... Daspo di 3 anni per il: "A casa mi hanno detto: ma come hai potuto" Molestie a Greta ... Era statoanche dall'Ordine dei giornalisti attraverso le parole del Presidente dell'Ordine ...Greta Beccaglia molestata in diretta tv,a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale e risarcimento di 15mila euro Malore dopo il tuffo nel lago ghiacciato, 16enne morto davanti agli ... Molestie a reporter Greta Beccaglia: tifoso condannato a un anno e 6 mesi È stato condannato per violenza sessuale il tifoso che un anno fa colì la giornalista sportiva Greta Beccaglia mentre era in collegamento. Al termine del giudizio abbreviato, Andrea Serrani è stato co ...Pena sospesa, l’uomo – un ristoratore – dovrà partecipare a percorsi di recupero. Per la giornalista anche un risarcimento ...