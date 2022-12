Concerti di Ben Harper in Italia nel 2023 | tutte le date e i biglietti in prevendita

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilsarà l’anno deidi Benin. Il cantautore di Pomona tornerà nel Belpaese con 4insieme ai suoi Innocent Criminals con il debutto a Milano in compagnia di John Butler.di Beninneldi Beninnelsi terranno nel mese di luglio. La voce di Don’t Let Me Disappear salirà sul palco secondo il seguente calendario: Martedì 11 LuglioSegrate (MI), Circolo Magnolia con John ButlerPosto unico in piedi: € 50,00 + prev. Mercoledì 12 LuglioVillafranca (VR), Castello Scaligero / Estate al Castello – Villafranca Festival ...

Sky Tg24

Scheda artista:Harper TAGSHarper ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...... da JackJohnson a Ringo Starr, da Keith Richards ad Harry Styles, di cui ha di recente aperto iHarper è solo il primo annuncio del Moonland Festival di Sarzana organizzato da Bluesin ... Ben Harper e Innocent Criminals, quattro concerti in Italia a luglio 2023 Dopo due anni in cui il Natale è stata una festa in tono minore si torna a celebrarlo con spirito collettivo, attraverso concerti e rappresentazioni ...Eventi Verona & Azalea presentano Ben Harper & The Innocent Criminals in concerto al castello scaligero di Villafranca di Verona mercoledì 12 luglio 2023. Biglietti disponibili su Ticketone. Il vincit ...